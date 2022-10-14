Раскрыта стоимость похорон экс-премьера Японии

Общая стоимость государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которые состоялись 27 сентября, составила около 1,24 млрд иен (примерно $8,4 млн), передает Kyodo.

Фото: Kim Kyung-Hoon/Reuters Kim Kyung-Hoon/Reuters

По информации агентства, таким образом японское правительство смогло потратить на 420 млн иен (около $2,8 млн) меньше изначально заявленной суммы расходов. "Примерно 240 млн иен (около $1,6 млн) ушли на саму церемонию, 510 млн иен (около $3,4 млн) потратили на нужды иностранных гостей мероприятия, а 480 млн иен (примерно $3,2 млн), были потрачены на обеспечение безопасности", - говорится в сообщении.

Как отмечает Kyodo, эти цифры говорят о том, что правительство Японии существенно сократило расходы на охрану государственных похорон Абэ и прием гостей церемонии. При этом агентство подчеркивает, что высокопоставленные представители других государств находились на мероприятии меньше времени, чем ожидали японские власти.