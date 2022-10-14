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1 час назад

Rebelión: Европу ждёт «немыслимый ужас» из-за зависимости от США

RT на русском

Европу ожидает «немыслимый ужас» из-за зависимости от Соединённых Штатов, сообщает испанское издание Rebelión.

Rebelión: Европу ждёт «немыслимый ужас» из-за зависимости от США
Фото: ТАССТАСС

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