Глава МИД Белоруссии пообещал ответ на размещение Польшей ядерного оружия

Белоруссия может принять жесткие меры в ответ на размещение Польшей ядерного оружия. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает газета «Известия».

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По его словам, если Польша действительно примет соответствующее решение и разместит на территории соседних с Белоруссией стран свое ядерное оружие, Минск примет «более жесткие шаги».

Журналист уточнил у министра, что именно он имеет в виду под «жесткими шагами» и включают ли они в себя размещение ядерного оружия. Макей ответил, что не может исключать какие-либо варианты, и добавил, что руководство страны наверняка обсуждает и подобные меры.

Министр выразил мнение, что споры и разногласия с соседними государствами нужно стремиться разрешить дипломатическим путем, используя необходимые каналы для коммуникации. По его словам, сейчас никто не прислушивается к этому совету.

«Мы видим неготовность политиков соседних стран к развитию нормальных отношений с Белоруссией», — уточнил Макей и добавил, что подобные действия с его точки зрения свидетельствуют о «недальновидности политического истеблишмента».