В Южной Корее пообещали КНДР последствия за провокации

Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте Республики Корея осудил ряд военных провокаций КНДР за последние сутки и предупредил о наступлении последствий таких действий. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ночь на пятницу рядом с межкорейской границей пролетели около 10 самолетов КНДР, из-за чего была поднята южнокорейская авиация. По данным Сеула, сегодня в 01:49 по местному времени (19:49 мск) была запущена баллистическая ракета малой дальности из района Пхеньяна в сторону Японского моря, ночью также прошли артиллерийские учения, причем снаряды упали в морских буферных зонах, что в Сеуле посчитали нарушением двусторонних договоренностей.

"Совет отметил, что Северная Корея проводит пуски баллистических ракет в разное время и из разных мест с беспрецедентной частотой. Совет повторил, что все пуски баллистических ракет нарушают резолюции Совбеза ООН", - заявили южнокорейские власти.

"Совет осудил Северную Корею за усиление военной напряженности с помощью враждебных действий, таких как угрожающие полеты авиации, незаконные пуски баллистических ракет, артиллерийские стрельбы в морских буферных зонах в нарушение соглашения от 19 сентября [2018 года], для оправдания которых в качестве предлога использовались наши регулярные и законные учения", - привело агентство Yonhap заявление по итогам заседания.