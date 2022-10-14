В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
58 минут назад

Раскрыта роль Меркель в подписании Минских соглашений

Lenta.ruиещё 6

Бывший председатель правительства России Сергей Степашин рассказал РИА Новости о роли экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в подписании Минских соглашений.

Раскрыта роль Меркель в подписании Минских соглашений
Фото: ТАССТАСС

По словам экс-премьера, политик убедила президента России Владимира Путина подписать документ, без которого Москва могла бы уже тогда решить вопрос по освобождению так называемой «Новороссии».

«Это можно было сделать легко, канцлер ФРГ обратилась: "Давайте подождем, пойдем на Минские соглашения, давайте договариваться», — вспоминает Степашин.

Он добавил, что в России надеялись на «взрослую дружбу» с Западом. Путин встречался с главами США, Великобритании и ФРГ, чтобы договориться по вопросам расширения НАТО и невооружения бывших стран Варшавского договора, однако в конечном счете договоренности не выполнялись. По мнению Степашина, с годами российский лидер «стал более жестким по отношению к тем, кто обманул нашу страну».

В 2014 году в столице Белоруссии были подписаны первые Минские соглашения («Минск-1») по урегулированию конфликта в Донбассе, а в 2015 году — вторые («Минск-2»). За семь лет пункты соглашений так и не были выполнены, и переговорный процесс заглох. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине.

В мире,Сергей Степашин,Владимир Путин,НАТО,Правительство РФ,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители