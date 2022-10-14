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1 час назад

СМИ: в Польше испугались рекорда по ВИЧ из-за беженцев с Украины

Елена Прошина

В Польше зафиксирован рекордный уровень новых случаев заражения ВИЧ. В Министерстве здравоохранения страны предупредили, что их количество может увеличиться в связи с потоком беженцев из Украины и «изменением социального поведения», передает РИА Новости со ссылкой на портал Interia.

В Польше испугались рекорда по ВИЧ из-за беженцев с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в публикации, новые эпидемиологические отчеты Национального института общественного здравоохранения — Государственного исследовательского института доказывают, что 2022 год побил новый рекорд по зарегистрированным новым случаям заражений ВИЧ на территории Польши.

В материале уточняется, что с начала текущего года до конца сентября в Польше было зафиксировано 1678 заражений ВИЧ. До 2022 года количество зараженных этим вирусом человек лишь дважды превысило отметку в полторы тысячи — в 2019-м и в 2017-м годах.

Министерство здравоохранения Польши предполагает, что одной из причин роста заражений ВИЧ может быть влияние пандемии COVID-19, так как она повлекла за собой некоторые трудности в вопросах профилактики и диагностики. Кроме того, ведомство предупредило, что в ближайшее время количество зараженных может вновь увеличиться, так как в страну все еще прибывают беженцы с Украины, а «социальное поведение в сексуальной сфере» претерпело изменения.

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