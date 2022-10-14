В Польше испугались рекорда по ВИЧ из-за беженцев с Украины

В Польше зафиксирован рекордный уровень новых случаев заражения ВИЧ. В Министерстве здравоохранения страны предупредили, что их количество может увеличиться в связи с потоком беженцев из Украины и «изменением социального поведения», передает РИА Новости со ссылкой на портал Interia.

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Как говорится в публикации, новые эпидемиологические отчеты Национального института общественного здравоохранения — Государственного исследовательского института доказывают, что 2022 год побил новый рекорд по зарегистрированным новым случаям заражений ВИЧ на территории Польши.

В материале уточняется, что с начала текущего года до конца сентября в Польше было зафиксировано 1678 заражений ВИЧ. До 2022 года количество зараженных этим вирусом человек лишь дважды превысило отметку в полторы тысячи — в 2019-м и в 2017-м годах.