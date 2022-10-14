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38 минут назад

В Белоруссии ввели режим КТО

Елена Прошина

В Белоруссии введен режим контртеррористической операции. Силовые ведомства готовы оперативно отреагировать на любые провокации со стороны определенных стран. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает газета «Известия».

В Белоруссии ввели режим КТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Литве, Польше и Украине начали подготовку солдат из числа «белорусских радикалов». По его словам, подобные единицы будут посланы в Белоруссию для проведения «терактов, диверсий и организации военного мятежа». Лукашенко велел руководству республики провести контртеррористические мероприятия и определить ряд мер по контролю за военно-политической ситуацией и оперативному реагированию на любое развитие событий.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что президент Белоруссии совещался по этому вопросу с силовыми структурами, в республике введен режим контртеррористической операции.

Кроме того, он заявил, что «отдельные государства» планируют провести на территории Белоруссии провокации, которые вполне вероятно могут закончиться «захватом» некоторых территорий республики. Макей подчеркнул, что такого рода сигналы не должны игнорироваться, поэтому Белоруссия готовится дать отпор угрозе с любой стороны.

В мире,Владимир Макей,Александр Лукашенко,
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