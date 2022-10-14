В Белоруссии ввели режим КТО

В Белоруссии введен режим контртеррористической операции. Силовые ведомства готовы оперативно отреагировать на любые провокации со стороны определенных стран. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает газета «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Литве, Польше и Украине начали подготовку солдат из числа «белорусских радикалов». По его словам, подобные единицы будут посланы в Белоруссию для проведения «терактов, диверсий и организации военного мятежа». Лукашенко велел руководству республики провести контртеррористические мероприятия и определить ряд мер по контролю за военно-политической ситуацией и оперативному реагированию на любое развитие событий.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что президент Белоруссии совещался по этому вопросу с силовыми структурами, в республике введен режим контртеррористической операции.