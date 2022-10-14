Власти Белоруссии призвали к переговорам по Украине без внешнего вмешательства

«Как минимум три славянских государства должны участвовать. Мы здесь живем в одном регионе, мы соседи, и мы могли бы выработать взаимоприемлемые, компромиссные линии поведения», — сказал белорусский политик в интервью «Известиям». Так он ответил на вопрос, кто должен участвовать в переговорах из-за ситуации на Украине, кроме России.