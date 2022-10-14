Президент Бразилии пообещал снизить возраст уголовной ответственности при его переизбрании

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в четверг, что в случае переизбрания снизит возраст уголовной ответственности.
"Недавно избранный [Национальный] конгресс (двухпалатный парламент Бразилии - прим. ТАСС) имеет гораздо больше представителей правых и центристов. Поэтому такие вопросы, как снижение возраста уголовной ответственности, если меня переизберут, мы поднимем. Можно утверждать, что это очень вероятно. Для всех этих малолеток, что крадут мобильные телефоны, чтобы потом выпить пива, для них халява закончится", - сказал глава государства в ходе общения с журналистами. Одновременно с этим он заявил, что намерен снизить возраст получения водительского удостоверения до 16 лет.
На рассмотрении парламента Бразилии находится законопроект о снижении с 18 до 16 лет возраста уголовной ответственности за тяжкие преступления. По действующему законодательству, несовершеннолетние граждане страны с 12 лет могут быть привлечены к ответственности за правонарушения, однако исключительно в рамках образовательных коррекционных учреждений.
Противники этой законодательной инициативы считают ее популизмом и не верят в ее эффективность, полагая, что снижение возраста уголовной ответственности приведет к еще большей переполненности тюрем.
В Бразилии 2 октября прошли всеобщие выборы, на которых граждане избирали президента, губернаторов, треть сенаторов, депутатов федерального парламента и региональных заксобраний. Тогда представитель Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва набрал 48,42% голосов, Болсонару заручился поддержкой 43,2% избирателей. Большинство бразильцев (52,4%) намерены проголосовать за Лулу да Силву во втором туре президентских выборов 30 октября, действующего главу государства Болсонару собираются поддержать 47,6% опрошенных, свидетельствуют опубликованные 13 октября данные опроса социологической службы Atlas Inteligence.