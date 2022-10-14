Президент Бразилии пообещал снизить возраст уголовной ответственности при его переизбрании

"Недавно избранный [Национальный] конгресс (двухпалатный парламент Бразилии - прим. ТАСС) имеет гораздо больше представителей правых и центристов. Поэтому такие вопросы, как снижение возраста уголовной ответственности, если меня переизберут, мы поднимем. Можно утверждать, что это очень вероятно. Для всех этих малолеток, что крадут мобильные телефоны, чтобы потом выпить пива, для них халява закончится", - сказал глава государства в ходе общения с журналистами. Одновременно с этим он заявил, что намерен снизить возраст получения водительского удостоверения до 16 лет.