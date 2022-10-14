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6 минут назад

В ЕС вызвали недоумения угрозы Борреля в адрес России, сообщил журналист

Елена Прошина

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, который угрожал России военным ответом, высказал исключительно свою личную позицию по вопросу конфликта на Украине. Его слова не соответствуют официальной позиции Европейского союза. Об этом в социальной сети написал журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман, передает РИА Новости.

В ЕС вызвали недоумения угрозы Борреля в адрес России, сообщил журналист
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Жозеп Боррель заявил, что в случае применения Россией ядерного оружия на территории Украины со стороны Европейского союза, НАТО и США последует «мощный ответ», в том числе военный. При этом он отметил, что ядерной атаки по РФ не будет.

Журналист Лоуренс Норман прокомментировал его слова. Он считает, что Боррель не обладал необходимыми полномочиями, правами и возможностями для заявления о вариантах ответа Запада на действия России.

«Поэтому мы можем только недоумевать», — заключил Норман.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Запад усилил свою «антироссийскую политику» и перешел к постоянным угрозам. По его словам, Запад теперь использует «ядерный шантаж», а высокопоставленные лица государств НАТО слишком часто высказываются о применении ядерного оружия против России. Путин предупредил Запад, что «роза ветров может развернуться в их сторону».

В мире,Лоуренс Норман,Жозеп Боррель,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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