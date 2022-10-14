В ЕС вызвали недоумения угрозы Борреля в адрес России, сообщил журналист

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, который угрожал России военным ответом, высказал исключительно свою личную позицию по вопросу конфликта на Украине. Его слова не соответствуют официальной позиции Европейского союза. Об этом в социальной сети написал журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман, передает РИА Новости.

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Ранее Жозеп Боррель заявил, что в случае применения Россией ядерного оружия на территории Украины со стороны Европейского союза, НАТО и США последует «мощный ответ», в том числе военный. При этом он отметил, что ядерной атаки по РФ не будет.

Журналист Лоуренс Норман прокомментировал его слова. Он считает, что Боррель не обладал необходимыми полномочиями, правами и возможностями для заявления о вариантах ответа Запада на действия России.

«Поэтому мы можем только недоумевать», — заключил Норман.