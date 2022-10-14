США призвали Ирак воздержаться от насилия при формировании новой власти

Власти США приветствовали избрание 78-летнего Абдуллатыфа Рашида новым президентом Ирака, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с новым руководством Багдада и призывает его решать все проблемные моменты государства без насилия.

Фото: Wikipedia Wikipedia

"США настоятельно призывают все стороны воздержаться от насилия и разрешать разногласия дружественным и мирным путем посредством политического процесса", - цитирует слова Прайса РИА "Новости". Как отметил представитель Госдепа, США также призвали новые власти Ирака действовать с учетом воли народа республики, который голосовал за правительство, отвечающее его потребностям.