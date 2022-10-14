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1 час назад

США призвали Ирак воздержаться от насилия при формировании новой власти

Газета.Ruиещё 1

Власти США приветствовали избрание 78-летнего Абдуллатыфа Рашида новым президентом Ирака, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с новым руководством Багдада и призывает его решать все проблемные моменты государства без насилия.

США призвали Ирак воздержаться от насилия при формировании новой власти
Фото: WikipediaWikipedia

"США настоятельно призывают все стороны воздержаться от насилия и разрешать разногласия дружественным и мирным путем посредством политического процесса", - цитирует слова Прайса РИА "Новости". Как отметил представитель Госдепа, США также призвали новые власти Ирака действовать с учетом воли народа республики, который голосовал за правительство, отвечающее его потребностям.

Прайс также подчеркнул, что Вашингтон привержен взаимодействую с Багдадом для решения общих приоритетных задач. Ранее сообщалось, что более 80 человек пострадали в ходе протестов в Багдаде. Как отмечалось, активисты требовали изменить политическую систему Ирака, так как она была "разработана чужими руками".

В мире,Нед Прайс,Госдеп США,
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