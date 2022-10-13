Австрия больше не сможет принимать украинских беженцев, поскольку их больше некуда распределять. Об этом заявил канцлер республики Карл Нехаммер. Его слова приводит «РИА Новости» со ссылкой на немецкое издание.

По его словам, на начало августа количество прошений со стороны украинцев о предоставлении убежища составило почти 57 тысяч, что на 195% больше, чем в 2021 году.

«И их число продолжит расти», — добавил Нехаммер.

Он отметил, что Австрия уже приняла и предоставила защиту и обеспечение около 85 тысяч украинцев.

«В Австрии чаша переполнена», — сказал он, призвав Евросоюз ограничить нелегальную миграцию в ЕС.