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10 минут назад

Австрия больше не сможет принимать украинских беженцев

Елена Прошина

Австрия больше не сможет принимать украинских беженцев, поскольку их больше некуда распределять. Об этом заявил канцлер республики Карл Нехаммер. Его слова приводит «РИА Новости» со ссылкой на немецкое издание.

Австрия больше не сможет принимать украинских беженцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, на начало августа количество прошений со стороны украинцев о предоставлении убежища составило почти 57 тысяч, что на 195% больше, чем в 2021 году.

«И их число продолжит расти», — добавил Нехаммер.

Он отметил, что Австрия уже приняла и предоставила защиту и обеспечение около 85 тысяч украинцев.

«В Австрии чаша переполнена», — сказал он, призвав Евросоюз ограничить нелегальную миграцию в ЕС.

Ранее решить проблему с нелегальной миграцией в Будапеште просили лидеры Венгрии, Австрии и Сербии. Они требовали решительных шагов по этому вопросу от Брюсселя, подчеркивая, что данный аспект представляет серьезную проблему на фоне экономического кризиса в Европе и конфликта на Украине.

В мире,Карл Нехаммер,ЕС,
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