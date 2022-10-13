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1 час назад

МИД Украины признал подготовку контрнаступления вместе с США и Британией

Lenta.ruиещё 3

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые выдавали себя за бывшего посла США в России Майкла Макфола, признался в подготовке контрнаступления на юге Украины вместе с США и Британией. Ролик опубликован в Telegram-канале блогеров.

МИД Украины признал подготовку контрнаступления вместе с США и Британией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам украинского министра, Киев готовил контрнаступательную операцию на юге со своими партнерами, «прежде всего с США и Великобританией».

Кулеба добавил, что Соединенные Штаты должны преодолеть «психологический барьер» и начать отправлять Украине системы ПВО и танки Abrams, «даже какие-нибудь старенькие, мы готовы их принимать».

В беседе с пранкерами глава украинского МИД также признался, что за атаками на территории Крыма и Белгорода стоит Киев.

«Крым не является ближайшей оперативной целью. Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что, да, это мы», — заявил Кулеба.

В мире,Дмитрий Кулеба,Алексей Столяров,Майкл Макфол,Владимир Кузнецов,
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