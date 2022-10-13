МИД Украины признал подготовку контрнаступления вместе с США и Британией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые выдавали себя за бывшего посла США в России Майкла Макфола, признался в подготовке контрнаступления на юге Украины вместе с США и Британией. Ролик опубликован в Telegram-канале блогеров.
По словам украинского министра, Киев готовил контрнаступательную операцию на юге со своими партнерами, «прежде всего с США и Великобританией».
Кулеба добавил, что Соединенные Штаты должны преодолеть «психологический барьер» и начать отправлять Украине системы ПВО и танки Abrams, «даже какие-нибудь старенькие, мы готовы их принимать».
В беседе с пранкерами глава украинского МИД также признался, что за атаками на территории Крыма и Белгорода стоит Киев.
«Крым не является ближайшей оперативной целью. Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что, да, это мы», — заявил Кулеба.