Стало известно о взрывах в Харькове

В Харькове слышно взрывы. Об этом глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале.
Глава региона сообщил, что по городу наносятся ракетные удары. Он призвал жителей города не покидать укрытия.
Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что во всех районах города была нарушена подача воды и электричества.
«Сейчас город Харьков полностью обесточен. Нет электроэнергии – нет подачи воды», – сообщил он.
Ранее ракетному обстрелу со стороны ВСУ подвергся поселок Октябрьский в Белгородской области. По имеющейся информации, в результате обстрела начался сильный пожар на складе боеприпасов. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о детонации боеприпасов на складе. Сведений о пострадавших пока нет.