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12 минут назад

В Харькове сообщили о взрывах

Елена Прошина

В Харькове слышно взрывы. Об этом глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале.

Стало известно о взрывах в Харькове
Фото: t.me/voenkorKotenok t.me/voenkorKotenok

Глава региона сообщил, что по городу наносятся ракетные удары. Он призвал жителей города не покидать укрытия.

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Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что во всех районах города была нарушена подача воды и электричества.

«Сейчас город Харьков полностью обесточен. Нет электроэнергии – нет подачи воды», – сообщил он.

Ранее ракетному обстрелу со стороны ВСУ подвергся поселок Октябрьский в Белгородской области. По имеющейся информации, в результате обстрела начался сильный пожар на складе боеприпасов. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о детонации боеприпасов на складе. Сведений о пострадавших пока нет.

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