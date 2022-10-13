Стало известно о взрывах в Харькове

В Харькове слышно взрывы. Об этом глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/voenkorKotenok t.me/voenkorKotenok

Глава региона сообщил, что по городу наносятся ракетные удары. Он призвал жителей города не покидать укрытия.

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что во всех районах города была нарушена подача воды и электричества.

«Сейчас город Харьков полностью обесточен. Нет электроэнергии – нет подачи воды», – сообщил он.