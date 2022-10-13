В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
58 минут назад

Украина назвала причину крушения МиГ-29

Lenta.ru

Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило в Telegram, что причиной крушения украинского МиГ-29 в Винницкой области стали обломки иранского дрона-камикадзе Shahed 136.

Украина назвала причину крушения МиГ-29
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве уточнили, что сотрудники ГБР выясняют обстоятельства падения военного самолета, которое произошло вечером 12 октября во время объявления сигнала «воздушная тревога». По предварительным данным, МиГ-29 выполнял задание по уничтожению беспилотников.

На Украине погиб гражданин США

«По одной из версий следствия, вблизи поселка Турбов во время уничтожения очередного объекта обломки сбитого вражеского беспилотника зацепили кабину украинского самолета», — сказано в сообщении.

Пилот истребителя катапультировался, позже был госпитализирован. Пострадавших среди мирных граждан нет.

В мире,Армия,
37
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители