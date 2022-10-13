Украина назвала причину крушения МиГ-29

Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило в Telegram, что причиной крушения украинского МиГ-29 в Винницкой области стали обломки иранского дрона-камикадзе Shahed 136.

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В ведомстве уточнили, что сотрудники ГБР выясняют обстоятельства падения военного самолета, которое произошло вечером 12 октября во время объявления сигнала «воздушная тревога». По предварительным данным, МиГ-29 выполнял задание по уничтожению беспилотников.

«По одной из версий следствия, вблизи поселка Турбов во время уничтожения очередного объекта обломки сбитого вражеского беспилотника зацепили кабину украинского самолета», — сказано в сообщении.