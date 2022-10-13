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1 час назад

Координатор в Совете национальной безопасности США Кирби заявил, что ядерные учения НАТО не связаны с Украиной

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

В учениях ядерных сил НАТО будут задействованы самолеты без боевых зарядов, маневры будут проходить всего в 600 милях от России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В Белом доме раскрыли детали ядерных учений НАТО вблизи России
Фото: US Air ForceUS Air Force

Кирби отметил, что предстоящие учения ядерных сил были запланированы еще до событий на Украине 24 февраля.

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Он также пояснил, что в учениях будут участвовать 14 стран НАТО, зайдействованные самолеты не несут боевые заряды, проходить учения будут на расстоянии 600 миль от России, передает ТАСС.

«Так что, думаю, важно подчеркнуть по мере подготовки к этим учениям, что это ежегодные учения», – заявил Кирби.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен провести запланированные учения по «ядерному сдерживанию» и он не считает, что их стоило бы отменить из-за конфликта на Украине. Ежегодные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень») пройдут на следующей неделе.

Между тем страны НАТО приняли участие с Японией в учениях у дальневосточных границ России.

В мире,Джон Кирби,Йенс Столтенберг,НАТО,
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