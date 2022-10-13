В Белом доме раскрыли детали ядерных учений НАТО вблизи России

В учениях ядерных сил НАТО будут задействованы самолеты без боевых зарядов, маневры будут проходить всего в 600 милях от России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Фото: US Air Force US Air Force

Кирби отметил, что предстоящие учения ядерных сил были запланированы еще до событий на Украине 24 февраля.

Он также пояснил, что в учениях будут участвовать 14 стран НАТО, зайдействованные самолеты не несут боевые заряды, проходить учения будут на расстоянии 600 миль от России, передает ТАСС.

«Так что, думаю, важно подчеркнуть по мере подготовки к этим учениям, что это ежегодные учения», – заявил Кирби.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен провести запланированные учения по «ядерному сдерживанию» и он не считает, что их стоило бы отменить из-за конфликта на Украине. Ежегодные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень») пройдут на следующей неделе.