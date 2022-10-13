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13 минут назад

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Елена Прошина

Власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде областей страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Киевская городская и военная администрация информируют граждан Украины о воздушной тревоге. Также был объявлен сигнал тревоги в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской и Черниговской областях. Кроме того, тревога звучит и в Харьковской области.

В начале недели СМИ Украины сообщали о взрывах в ряде регионов страны. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области было повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 10 октября со стороны России был нанесен массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, а также военного управления и связи Украины.

В мире,Владимир Путин,
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