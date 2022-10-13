Пока вы не уснули: план НАТО по Украине и  возвращение российских военных

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НАТО разработает десятилетний план по восстановлению Украины

В НАТО приступили к разработке плана по восстановлению украинской оборонной промышленности, рассчитанного на десять лет. Об этом пишет Politico.

Первая встреча между НАТО и Киевом, на которой будет обсуждаться план, намечена на следующую неделю. Она положит началу длительному процессу по приближению Украины к стандартам альянса «как в обучении, так и в оснащении».

Из украинского плена вернулись 20 российских военнослужащих

В результате переговоров с подконтрольной территории Украины вернули 20 российских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих», – сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что прибывших военнослужащих в кратчайшие сроки доставят в медучреждения для лечения и реабилитации.

СМИ: обломки ракеты рухнули на многоэтажку в Белгороде

Телеграм-канал "Жесть Белгород"

Обломки ракеты попали в жилую многоэтажку на улице Губкина в Белгороде. Как сообщает РБК, об этом заявил мэр города Антон Иванов.

Согласно публикациям в местных Telegram-каналах, у здания повреждена кровля, а двор засыпало обломками. Иванов отметил, что в городе сработала ПВО, на месте уже находятся экстренные службы. Информации о пострадавших в инциденте нет.

Военком подтвердил гибель пяти мобилизованных из Челябинской области

Военный комиссариат подтвердил гибель пяти мобилизованных из Челябинской области. Власти региона окажут их семьям помощь и выплатят по 1 млн рублей. Об том со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства области пишет ТАСС.

«К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования», - заявили в пресс-службе.

Власти региона отметили, что для семей действуют все ранее принятые меры поддержки, и в дополнение к федеральным выплатам им будет оказана помощь в размере 1 млн рублей.

Боррель заявил, что ядерная атака против Украины вызовет мощный военный ответ

Запад даст мощный военный ответ на якобы возможное применение Россией ядерного оружия против Украины, он не будет ядерным. Об этом заявил в четверг верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.

"Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика", - заявил глава внешнеполитической службы ЕС. Масштабы ответных военных мер Запада якобы "приведут к уничтожению российской армии", - считает он.

Два украинских самолета упали в Полтавской области

Телеграм-канал "Темы. Главное"

Два украинских самолета упали в Полтавской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации (ОВА) Дмитрия Лунина.

По его словам, самолеты упали в Шишацкой общине. В результате происшествия никто из гражданского населения не пострадал.

Другие подробности инцидента пока не разглашаются.

Песков сообщил о задержании диверсантов при попытке теракта на "Турецком потоке"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что при попытке теракта на «Турецком потоке» были взяты диверсанты, передает «Интерфакс».

По его данным, несколько человек арестованы.

В МИД РФ заявили демарш послам Германии, Дании и Швеции

В российском МИД заявили демарш послам Германии, Дании и Швеции по вопросу расследования диверсий на «Северных потоках». Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в пресс-службе министерства.

— Россия, разумеется, не признает никакие «псевдо­результаты» такого расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты, — подчеркнули в министерстве.

Уточняется, что послам всех трех стран высказали недоумение из-за отсутствия какого-либо ответа на обращение премьер-министра России Михаила Мишустина о привлечении российской стороны к расследованию взрывов на газопроводах.

Названо число уволенных IKEA сотрудников в России

Главный исполнительный директор Ingka Group Group Йеспер Бродин заявил Agence France Presse о том, что шведская компания уволила 10 тыс. работников сети IKEA в России. Об этом пишет ТАСС.

Крупные западные компании, в том числе IKEA, начали уходить с российского рынка на фоне спецоперации на Украине и возникновения проблем с логистикой из-за западных санкций. 15 июня компания Ingka Group, управляющая магазинами IKEA, объявила о решении остановить деятельность в России и Белоруссии.

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