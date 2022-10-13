Пока вы не уснули: план НАТО по Украине и  возвращение российских военных

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В НАТО приступили к разработке плана по восстановлению украинской оборонной промышленности, рассчитанного на десять лет. Об этом пишет Politico.
Первая встреча между НАТО и Киевом, на которой будет обсуждаться план, намечена на следующую неделю. Она положит началу длительному процессу по приближению Украины к стандартам альянса «как в обучении, так и в оснащении».
В результате переговоров с подконтрольной территории Украины вернули 20 российских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих», – сообщили в ведомстве.
Там также добавили, что прибывших военнослужащих в кратчайшие сроки доставят в медучреждения для лечения и реабилитации.
Обломки ракеты попали в жилую многоэтажку на улице Губкина в Белгороде. Как сообщает РБК, об этом заявил мэр города Антон Иванов.
Согласно публикациям в местных Telegram-каналах, у здания повреждена кровля, а двор засыпало обломками. Иванов отметил, что в городе сработала ПВО, на месте уже находятся экстренные службы. Информации о пострадавших в инциденте нет.
Военный комиссариат подтвердил гибель пяти мобилизованных из Челябинской области. Власти региона окажут их семьям помощь и выплатят по 1 млн рублей. Об том со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства области пишет ТАСС.
«К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования», - заявили в пресс-службе.
Власти региона отметили, что для семей действуют все ранее принятые меры поддержки, и в дополнение к федеральным выплатам им будет оказана помощь в размере 1 млн рублей.
Запад даст мощный военный ответ на якобы возможное применение Россией ядерного оружия против Украины, он не будет ядерным. Об этом заявил в четверг верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.
"Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика", - заявил глава внешнеполитической службы ЕС. Масштабы ответных военных мер Запада якобы "приведут к уничтожению российской армии", - считает он.
Два украинских самолета упали в Полтавской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации (ОВА) Дмитрия Лунина.
По его словам, самолеты упали в Шишацкой общине. В результате происшествия никто из гражданского населения не пострадал.
Другие подробности инцидента пока не разглашаются.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что при попытке теракта на «Турецком потоке» были взяты диверсанты, передает «Интерфакс».
По его данным, несколько человек арестованы.
В российском МИД заявили демарш послам Германии, Дании и Швеции по вопросу расследования диверсий на «Северных потоках». Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в пресс-службе министерства.
— Россия, разумеется, не признает никакие «псевдорезультаты» такого расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты, — подчеркнули в министерстве.
Уточняется, что послам всех трех стран высказали недоумение из-за отсутствия какого-либо ответа на обращение премьер-министра России Михаила Мишустина о привлечении российской стороны к расследованию взрывов на газопроводах.
Главный исполнительный директор Ingka Group Group Йеспер Бродин заявил Agence France Presse о том, что шведская компания уволила 10 тыс. работников сети IKEA в России. Об этом пишет ТАСС.
Крупные западные компании, в том числе IKEA, начали уходить с российского рынка на фоне спецоперации на Украине и возникновения проблем с логистикой из-за западных санкций. 15 июня компания Ingka Group, управляющая магазинами IKEA, объявила о решении остановить деятельность в России и Белоруссии.
КамАЗ «национализировал» американские двигатели и коробки передач. До введения санкций, компания использовала дизельные моторы Cummins, коробки передач ZF, тормозные системы и многие другие агрегаты. После того, как зарубежные партнеры прекратили сотрудничество с российским производителем, встал вопрос о том, как в дальнейшем обслуживать и собирать автомобили. В итоге было принято решение просто наладить выпуск тех же агрегатов, но уже под собственной маркой.