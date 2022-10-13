Молдавия отказала Приднестровью в продовольствии из России

В Молдавии в очередной раз задержали груз, предназначавшийся для Приднестровья, заявил МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики в своем Telegram-канале.
В составе задержанного груза была партия российской гречневой крупы и пшеничной муки, подчеркнули в ведомстве.
В МИД уточнили, что молдавские таможенники потребовали провести некий лабораторный анализ продуктов. Ближайшая лаборатория, способная провести исследования, расположена в Италии, в самой Молдавии таких возможностей нет.
По оценке дипломатов, действия властей Молдавии могут привести к дефициту продовольствия в Приднестровье. В связи с этим, Тирасполь обратился в ОБСЕ и направил запрос политпреду РМ в переговорах Олегу Серебриану.