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1 час назад

Молдавия отказала Приднестровью в продовольствии из России

Елена Прошина

В Молдавии в очередной раз задержали груз, предназначавшийся для Приднестровья, заявил МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики в своем Telegram-канале.

Молдавия отказала Приднестровью в продовольствии из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В составе задержанного груза была партия российской гречневой крупы и пшеничной муки, подчеркнули в ведомстве.

В МИД уточнили, что молдавские таможенники потребовали провести некий лабораторный анализ продуктов. Ближайшая лаборатория, способная провести исследования, расположена в Италии, в самой Молдавии таких возможностей нет.

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По оценке дипломатов, действия властей Молдавии могут привести к дефициту продовольствия в Приднестровье. В связи с этим, Тирасполь обратился в ОБСЕ и направил запрос политпреду РМ в переговорах Олегу Серебриану.

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