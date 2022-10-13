Молдавия отказала Приднестровью в продовольствии из России

В Молдавии в очередной раз задержали груз, предназначавшийся для Приднестровья, заявил МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики в своем Telegram-канале.

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В составе задержанного груза была партия российской гречневой крупы и пшеничной муки, подчеркнули в ведомстве.

В МИД уточнили, что молдавские таможенники потребовали провести некий лабораторный анализ продуктов. Ближайшая лаборатория, способная провести исследования, расположена в Италии, в самой Молдавии таких возможностей нет.