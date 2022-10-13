Власти Львова сообщили об ударе по военному объекту

Две ракеты попали в один из военных объектов в Львовской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава областной администрации региона Максим Козицкий.
По его словам, это стало уже вторым попаданием в данный объект.
«Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. Три ракеты, два попадания. Одну сбили наши силы ПВО», — отметил Козицкий.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, сирени звучали в Киеве, Одесской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Ровенской и Харьковской областях.