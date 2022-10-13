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11 минут назад

Власти Львова сообщили об ударе по военному объекту

Елена Прошина

Две ракеты попали в один из военных объектов в Львовской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава областной администрации региона Максим Козицкий.

Власти Львова сообщили об ударе по военному объекту
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, это стало уже вторым попаданием в данный объект.

«Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. Три ракеты, два попадания. Одну сбили наши силы ПВО», — отметил Козицкий.

Обстрелы ВСУ повредили подстанцию в Курской области

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, сирени звучали в Киеве, Одесской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Ровенской и Харьковской областях.

В мире,Максим Козицкий,
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