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13 минут назад

На Украине погиб гражданин США

Елена Прошина

На востоке Украины погиб гражданин США. Это 34-летний пехотинец Дейн Патридж из штата Айдахо. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию госдепартамента США..

На Украине погиб гражданин США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы поддерживаем контакт с семьей и предоставляем всю необходимую помощь», – цитирует издание сообщение Госдепа.

Сообщается, что Дейн погиб в районе Донбасса, но подробности его гибели не разглашаются «из интересов защиты частной информации семьи».

В Тернопольской области Украины слышны взрывы

Согласно имеющимся данным, Патридж служил в Ираке в 2007-2009 годах. У него осталось пятеро детей. Отмечается, что это уже восьмой гражданин США, погибший на Украине с начала спецоперации.

26 августа в ходе боевых действий на Украине также погиб доброволец из США. Позже выяснилось, что умершего гражданина звали Джошуа Алан Джонс. Ему было 24 года.

В мире,Госдеп США,
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