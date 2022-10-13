На Украине погиб гражданин США

На востоке Украины погиб гражданин США. Это 34-летний пехотинец Дейн Патридж из штата Айдахо. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию госдепартамента США..

«Мы поддерживаем контакт с семьей и предоставляем всю необходимую помощь», – цитирует издание сообщение Госдепа.

Сообщается, что Дейн погиб в районе Донбасса, но подробности его гибели не разглашаются «из интересов защиты частной информации семьи».

Согласно имеющимся данным, Патридж служил в Ираке в 2007-2009 годах. У него осталось пятеро детей. Отмечается, что это уже восьмой гражданин США, погибший на Украине с начала спецоперации.