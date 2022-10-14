Бельгия впервые воздержалась от голосования по санкциям против РФ

Восьмой пакет санкций ЕС против России вызвал противоречия среди европейских стран, и Бельгия стала единственной страной, которая воздержалась от поддержки итогового документа. Об этом сообщает в четверг газета Le Monde.

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"Впервые одна страна - в данном случае Бельгия - воздержалась от голосования. Хотя это решение не поставило процесс под угрозу, оно послужило сигналом" - пишет газета. При этом в ходе дискуссий по новым ограничениям Бельгия получила отсрочку на два года по импорту некоторых категорий российской стали, без которых ее металлургические предприятия могли обанкротиться, а 1,2 тыс. их сотрудников остались бы без работы. Кроме того, по данным СМИ, Бельгия настояла на исключении из нового пакета санкций российской алмазодобывающей компании "Алроса".

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Издание отмечает, что в прошлом были трудные переговоры, в частности когда Венгрия и Словакия добились исключений для себя во время принятия решения о поставках российской нефти, но "до сих пор все 27 стран ЕС всегда голосовали за ограничительные меры в отношении России". "Даже Орбан никогда не воздерживался", - заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности.

"Что касается санкций, некоторые страны-участницы сопротивляются. В вопросах вооружений и финансовой помощи также есть разногласия", - признал собеседник агентства. Он добавил, что в условиях, когда сроки завершения конфликта еще не прослеживаются, "европейцам придется искать решение для продолжения поддержки Украины в долгосрочной перспективе".

В этом контексте газета напоминает о том, что бюджет ЕС на 2021-2027 годы принимался с большим трудом и, по признанию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, "не был рассчитан на противостояние многочисленным вызовам, происходящим от войны". Издание также указывает, что Европейский фонд мира, из которого выделяли Украине деньги, в том числе на оружие, уже опустошен на две трети, и сейчас в ЕС размышляют, пополнить его или найти "альтернативные решения".