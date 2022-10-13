Тихановская призвала страны Евросоюза не назначать послов в Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что страны Евросоюза (ЕС) могут не назначать послов в Минск, а ограничиться временными поверенными. Об этом она сообщила, обращаясь к депутатам Европарламента в Брюсселе, передает РИА «Новости».
«Я думаю, что сейчас не то время, чтобы направлять послов в Минск. Достаточно посылать временных поверенных», — сказала Тихановская.
Экс-кандидат в президенты также заявила, что страны ЕС должны развивать с белорусской оппозицией дипломатические связи.
Ранее на этой неделе, как сообщает агентство, Тихановская открыла собственный офис в столице Бельгии Брюсселе.
11 октября стало известно, что власти Белоруссии не продлили визу послу Евросоюза в республике Дирку Шубелю, из-за чего ему пришлось покинуть пост после трех лет службы.