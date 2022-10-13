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55 минут назад

В Японии слова Зеленского о Курильских островах назвали медвежьей услугой

Lenta.ruиещё 1

Член Палаты советников и лидер парламентской партии «Возрождение Японии» Мунэо Судзуки оценил заявление украинского лидера Владимира Зеленского о Курильских островах. Его слова приводит Yahoo News Japan.

В Японии отреагировали на слова Зеленского о Курильских островах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спасибо за медвежью услугу», — написал политик в своем блоге.

Судзуки подчеркнул, что данный вопрос является темой исключительно для двусторонних переговоров, а слова Зеленского могут спровоцировать Москву. При этом он подчеркнул, что российский контроль над островами гарантируется Уставом ООН, Потсдамской декларацией и другими договорами.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым признал Южные Курильские острова «оккупированной Россией территорией».

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Япония увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

При этом Москва утверждает, что Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

В мире,Мунэо Судзуки,Владимир Зеленский,Yahoo,ООН,
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