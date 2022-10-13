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25 минут назад

Украинский флаг демонстративно сняли с мэрии Софии

Российская Газета

Болгарский депутат Борислав Иванов снял в четверг украинский флаг со здания администрации Софии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Украинский флаг демонстративно сняли с мэрии Софии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Депутат заявил, что считает неправильным, когда флаг иностранного государства "находится на балконе мэра города", и пообещал подать в отставку, если кому-то его поступок не понравится.

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Решение повесить флаг Украины на здание софийской мэрии было принято депутатами в апреле, это вызвало скандал. Уже в мае несколько депутатов подогнали вышку и сняли флаг, но спустя время он вернулся на прежнее место.

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