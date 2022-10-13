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6 минут назад

В Тернопольской области Украины слышны взрывы

Елена Прошина

В Тернопольской области Украины слышны взрывы. Ранее на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом в своём Telegram-канале сообщил украинский депутат Гончаренко.

В Тернопольской области Украины слышны взрывы
Фото: кадр из видео кадр из видео

«Тернопольская область, взрывы», – написал он.

10 октября СМИ Украины сообщили о взрывах в ряде регионов страны. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС было повреждено электрооборудование. Также одна из крупнейших горнодобывающих компаний Украины Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 10 октября вооружёнными силами России был нанесен массированный удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры, а также военного управления и связи.

В мире,Владимир Путин,
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