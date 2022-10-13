В Тернопольской области Украины слышны взрывы. Ранее на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом в своём Telegram-канале сообщил украинский депутат Гончаренко.

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«Тернопольская область, взрывы», – написал он.

10 октября СМИ Украины сообщили о взрывах в ряде регионов страны. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС было повреждено электрооборудование. Также одна из крупнейших горнодобывающих компаний Украины Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.