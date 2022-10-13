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5 минут назад

Борреля расстроили результаты голосования по антироссийской резолюции в ООН

Илья Родин

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что очень обеспокоен результатами голосования по резолюции ООН. Его тревогу вызвало большое количество стран, воздержавшихся от голосования. Об этом пишет ТАСС.

Борреля расстроили результаты голосования по антироссийской резолюции в ООН
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Генассамблея ООН приняла в среду, 12 октября, антироссийскую резолюцию по референдумам в Запорожье, Донбассе, Херсонской области. За принятие проголосовали 143 страны, против - 5, воздержались - 35.

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Боррель подчеркнул, что очень доволен результатами голосования в целом. Для достижения этой цели была проделана очень большая работа, дипломаты провели переговоры с лидерами многих стран.

Вместе с тем, пояснил чиновник, у него вызывает обеспокоенность тот факт, что многие страны воздержались. По его мнению, 20% государств, которые сохранили нейтралитет по этому вопросу, «это очень много».

Он полагает, что дипломатам западных стран следует продолжить переговоры с лидерами африканских и азиатских государств, с тем, чтобы они также осудили действия России.

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