Борреля расстроили результаты голосования по антироссийской резолюции в ООН

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что очень обеспокоен результатами голосования по резолюции ООН. Его тревогу вызвало большое количество стран, воздержавшихся от голосования. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Генассамблея ООН приняла в среду, 12 октября, антироссийскую резолюцию по референдумам в Запорожье, Донбассе, Херсонской области. За принятие проголосовали 143 страны, против - 5, воздержались - 35.

Боррель подчеркнул, что очень доволен результатами голосования в целом. Для достижения этой цели была проделана очень большая работа, дипломаты провели переговоры с лидерами многих стран.

Вместе с тем, пояснил чиновник, у него вызывает обеспокоенность тот факт, что многие страны воздержались. По его мнению, 20% государств, которые сохранили нейтралитет по этому вопросу, «это очень много».