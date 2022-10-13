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6 минут назад

В Белоруссии обвинили Запад в попытках развалить ОДКБ

Lenta.ruиещё 1

Глава Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель обвинил Запад в попытках развалить Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его цитирует агентство БЕЛТА.

В Белоруссии обвинили Запад в попытках развалить ОДКБ
Фото: ТАССТАСС

«Мы отмечаем, что Запад сконцентрировался на том, чтобы не дать возможности реализоваться целям создания конкурента на постсоветском пространстве. Фактически идет процесс, направленный на развал ОДКБ, серьезные меры предпринимаются, чтобы не состоялось такое интеграционное формирование, как ЕАЭСЕАЭС», — заявил Тертель.

По его мнению, сейчас происходит «передел мира», и прежним он уже не будет. Задачей запада Тертель назвал сохранение своих позиций.

«Все, что мы видим на Украине, это один из этапов этих мер», — заявил он.

Белоруссию, считает глава КГБ, Запад пытается вынудить сменить геополитические приоритеты.

Ранее Тертель также рассказал украинская разведка создает фейки о белорусских войсках и их планах ударить по территории Украины. Он отметил, что профессионализм «зарубежных коллег» вызывает у него сомнения.

В мире,Армия,Иван Тертель,ЕАЭС,
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