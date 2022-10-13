В Белоруссии обвинили Запад в попытках развалить ОДКБ

«Мы отмечаем, что Запад сконцентрировался на том, чтобы не дать возможности реализоваться целям создания конкурента на постсоветском пространстве. Фактически идет процесс, направленный на развал ОДКБ, серьезные меры предпринимаются, чтобы не состоялось такое интеграционное формирование, как ЕАЭСЕАЭС», — заявил Тертель.