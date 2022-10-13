Шольц заявил о «крестовом походе» Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе саммита по прогрессивному управлению в Берлине заявил, что спецоперация России на Украине является частью «более широкого крестового похода против либеральной демократии».

По его словам, президент России Владимир Путин и его приближенные дали понять это «очень определенно», сообщает издание DW.

Напомним, 30 сентября, когда главы Донбасса, Херсонской области и Запорожья подписали договоры о вхождении в состав России, Владимир Путин произнес речь. В ней российский лидер дал оценку США, отметив, что для них важно, «чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединенных Штатов», чтобы все государства мира оставались элементами неоколониальной системы, объектами грабежа, зависимыми от власти доллара и технологического диктата.