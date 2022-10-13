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39 минут назад

Канцлер Германии заявил о «крестовом походе» Путина против либеральной демократии

Деловая газета "Взгляд"

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе саммита по прогрессивному управлению в Берлине заявил, что спецоперация России на Украине является частью «более широкого крестового похода против либеральной демократии».

Шольц заявил о «крестовом походе» Путина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, президент России Владимир Путин и его приближенные дали понять это «очень определенно», сообщает издание DW.

Напомним, 30 сентября, когда главы Донбасса, Херсонской области и Запорожья подписали договоры о вхождении в состав России, Владимир Путин произнес речь. В ней российский лидер дал оценку США, отметив, что для них важно, «чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединенных Штатов», чтобы все государства мира оставались элементами неоколониальной системы, объектами грабежа, зависимыми от власти доллара и технологического диктата.

Также Путин тогда заявил, что диктатура Запада направлена против всех обществ, это полное отрицание человека, веры и ценностей, которое приобретает черты сатанизма. Президент сравнил политику Запада с «ядовитыми плодами» из Нагорной проповеди.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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