В Венгрии назвали условие для снятия санкций с России

Для того чтобы снять санкции против России необходимо добиться установления мира на Украине . С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на форуме «Российская энергетическая неделя», передает РИА Новости.

Он также отметил, что на Венгрии негативно отражаются ограничения. Кроме того, по словам Сийярто, с их последствиями сталкиваются и другие страны Европы. Он добавил, что Россия ощущает эффект санкций меньше, чем другие. В этой связи, как указал министр, Венгрия не одобряет введение дополнительных санкций и ограничений на российские энергоресурсы.