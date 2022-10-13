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49 минут назад

В Венгрии назвали условие для снятия санкций с России

Лера Букина

Для того чтобы снять санкции против России необходимо добиться установления мира на Украине. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на форуме «Российская энергетическая неделя», передает РИА Новости.

В Венгрии назвали условие для снятия санкций с России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мир [на Украине] — это единственное решение этого вопроса», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что на Венгрии негативно отражаются ограничения. Кроме того, по словам Сийярто, с их последствиями сталкиваются и другие страны Европы. Он добавил, что Россия ощущает эффект санкций меньше, чем другие. В этой связи, как указал министр, Венгрия не одобряет введение дополнительных санкций и ограничений на российские энергоресурсы.

Накануне Сийярто заявил, что «Газпром» нужен Венгрии как надежный поставщик в долгосрочной перспективе.

Ранее лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что не одобряет введение энергетических санкций против российской стороны. По ее словам, такие ограничения наносят ущерб европейским странам, а не России.

В мире,Петер Сийярто,Газпром,
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