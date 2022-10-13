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1 час назад

Макрон пообещал не применять ядерное оружие против России

Никита Бородкин

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не будет использовать ядерное оружие против России, если Москва применит тактическое ядерное оружие против Украины. Как пишет газета «Известия», об этом он заявил в интервью France 2.

Макрон пообещал не применять ядерное оружие против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах нации, и они определены очень четко, это политика сдерживания», — сказал Макрон.

Французский президент отметил, что чем меньше политики будут упоминать ядерное оружие, тем меньше будет угроза его применения и тем выше будет уровень доверия населения к власти. Макрон также добавил, что Франция будет дальше помогать Украине в противостоянии с Россией и бороться с распространением конфликта.

Напомним, что ядерная доктрина Франции была изложена еще во время правления президента Шарля де Голля. Согласно ей, у страны есть право на удар по противнику в том случае, если Парижу или его интересам угрожает опасность.

В мире,Эммануэль Макрон,
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