Макрон пообещал не применять ядерное оружие против России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не будет использовать ядерное оружие против России, если Москва применит тактическое ядерное оружие против Украины. Как пишет газета «Известия», об этом он заявил в интервью France 2.

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«Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах нации, и они определены очень четко, это политика сдерживания», — сказал Макрон.

Французский президент отметил, что чем меньше политики будут упоминать ядерное оружие, тем меньше будет угроза его применения и тем выше будет уровень доверия населения к власти. Макрон также добавил, что Франция будет дальше помогать Украине в противостоянии с Россией и бороться с распространением конфликта.