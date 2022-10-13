Макрон разрешил Зеленскому звонить ему по WhatsApp

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.
В ходе беседы журналистка спросила у украинского лидера, с кем из политиков у него хорошие отношения.
«У меня действительно были близкие отношения с (экс-премьером Британии) Борисом Джонсоном, (президентом Польши Анджеем) Дудой, и Латвия, и Литва, это тем, кому я мог позвонить, и Эммануэль Макрон мне всегда говорит, ты мне звони на WhatsApp», — заявил Зеленский.
Он отметил, что говорит с этими президентами «не по протоколу», а быстро. Зеленский отметил, что много занимается микроменеджментом и ему необходимо быстро принимать решения.
«Это все предполагает не обычную дипломатию, а я бы назвал ее айфон-дипломатией, которой не было у нашей страны. Я думаю, такого близко не было в мире», — добавил он.
Украинский президент также отметил, что просил других лидеров разговаривать с ним быстрее, а не «заказывать телефонные разговоры».