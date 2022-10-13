Макрон разрешил Зеленскому звонить ему по WhatsApp

«У меня действительно были близкие отношения с (экс-премьером Британии) Борисом Джонсоном, (президентом Польши Анджеем) Дудой, и Латвия, и Литва, это тем, кому я мог позвонить, и Эммануэль Макрон мне всегда говорит, ты мне звони на WhatsApp», — заявил Зеленский.