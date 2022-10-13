В США выдали взрыв на Крымском мосту за удар по Киеву

Американская газета New York Post проиллюстрировала статью об ударе Вооруженных сил РФ по украинским объектам кадром взрыва на Крымском мосту. Материал был опубликован на сайте газеты 10 октября.

Фото: ТАСС ТАСС

В статье рассказывается о ракетных ударах ВС РФ по военным и энергетическим объектам Украины. При этом на одной из иллюстраций изображен подрыв Крымского моста, зафиксированный камерой видеонаблюдения.

«Ракеты привели к гибели 11 человек, десятки ранены», — гласит подпись к снимку.

Автор статьи сравнивает удары российских военных с деятельностью ближневосточных террористических группировок, а также утверждает, что удары были направлены против гражданских лиц. При этом взрыв на Крымском мосту журналист называет «успешной атакой». В тексте он также рассуждает на тему ядерной эскалации.

10 октября Минобороны России сообщило о массированных ракетных ударах по критической инфраструктуре в ряде областей Украины. Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза предупредил о жестком ответе в случае, если Украина продолжит совершать теракты на территории РФ.