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39 минут назад

В США выдали взрыв на Крымском мосту за удар по Киеву

Lenta.ru

Американская газета New York Post проиллюстрировала статью об ударе Вооруженных сил РФ по украинским объектам кадром взрыва на Крымском мосту. Материал был опубликован на сайте газеты 10 октября.

В США выдали взрыв на Крымском мосту за удар по Киеву
Фото: ТАССТАСС

В статье рассказывается о ракетных ударах ВС РФ по военным и энергетическим объектам Украины. При этом на одной из иллюстраций изображен подрыв Крымского моста, зафиксированный камерой видеонаблюдения.

«Ракеты привели к гибели 11 человек, десятки ранены», — гласит подпись к снимку.

Автор статьи сравнивает удары российских военных с деятельностью ближневосточных террористических группировок, а также утверждает, что удары были направлены против гражданских лиц. При этом взрыв на Крымском мосту журналист называет «успешной атакой». В тексте он также рассуждает на тему ядерной эскалации.

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10 октября Минобороны России сообщило о массированных ракетных ударах по критической инфраструктуре в ряде областей Украины. Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза предупредил о жестком ответе в случае, если Украина продолжит совершать теракты на территории РФ.

Утром 8 октября на мосту через Керченский пролив произошел взрыв грузовика. В результате подрыва были разрушены несколько пролетов автомобильной части моста. В результате теракта погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. 12 октября ФСБ России установила, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

В мире,Крымский мост ЧП,Владимир Путин,Верховный суд,Минобороны России,ФСБ,
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