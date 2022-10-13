Просьба врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо к руководству России об организации выезда в другие регионы страны не означает массовой эвакуации жителей области.
Она вызвана участившимися обстрелами районов региона со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС замглавы ВГА области Кирилл Стремоусов.
"Нет никакой эвакуации. Раньше нам помогали регионы России. Теперь есть обращение [к властям страны] врио губернатора [Владимира Сальдо] в связи с участившимися обстрелами не только Херсона, но и Бериславского района и других районов Херсонской области временно переместить в Республику Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края. В этом деле важно сегодня уберечь жизни людей, потому что обстрелы продолжаются. Но никто не отступает, не эвакуируется, никто не собирается уходить с территории Херсонской области", - сказал Стремоусов.