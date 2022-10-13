"Нет никакой эвакуации. Раньше нам помогали регионы России. Теперь есть обращение [к властям страны] врио губернатора [Владимира Сальдо] в связи с участившимися обстрелами не только Херсона, но и Бериславского района и других районов Херсонской области временно переместить в Республику Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края. В этом деле важно сегодня уберечь жизни людей, потому что обстрелы продолжаются. Но никто не отступает, не эвакуируется, никто не собирается уходить с территории Херсонской области", - сказал Стремоусов.