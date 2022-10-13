Глава МИД Венгрии: санкции с РФ будут сняты после достижения мира на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», что санкции с РФ будут сняты только после установления мира на Украине, передает ТАСС.

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«Мир [на Украине] — это единственное решение этого вопроса. Будет мир — не будет санкций», — подчеркнул он.

Министр также сказал, что санкции являются «очень болезненными» для венгров и других жителей Европы, даже в большей степени, чем для россиян. Именно поэтому Венгрия выступает против дополнительных санкций и ограничений на российские энергоресурсы, указал Сийярто.