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24 минуты назад

Глава МИД Венгрии Сийярто: санкции с РФ будут сняты после достижения мира на Украине

Газета.Ru

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», что санкции с РФ будут сняты только после установления мира на Украине, передает ТАСС.

Глава МИД Венгрии: санкции с РФ будут сняты после достижения мира на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мир [на Украине] — это единственное решение этого вопроса. Будет мир — не будет санкций», — подчеркнул он.

Министр также сказал, что санкции являются «очень болезненными» для венгров и других жителей Европы, даже в большей степени, чем для россиян. Именно поэтому Венгрия выступает против дополнительных санкций и ограничений на российские энергоресурсы, указал Сийярто.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия добилась, чтобы санкции против РФ не коснулись атомной энергетики и строительства новых энергоблоков на АЭС в городе Пакш, где идет подготовка к сооружению двух новых энергоблоков по проектам, разработанным «Росатомом».

В мире,Петер Сийярто,Росатом,
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