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20 минут назад

Карл III встретил Трасс словами: «Опять вы? О Боже»

Никита Бородкин

Король Великобритании Карл III встретил премьер-министра Лиз Трасс на первой еженедельной аудиенции словами: «Опять вы? О Боже». Как сообщает РИА Новости, видео их встречи быстро стало вирусным на фоне новых потрясений на финансовых рынках.

Карл III неоднозначно поприветствовал британского премьера Трасс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Зайдя в комнату с королем Трасс сделала реверанс и заявила, что рада видеть его снова. В ответ Карл сказал: «Опять вы?». Пока Трасс говорила, что эта встреча для нее большая честь, монарх невнятно произнес слова: «О Боже, Боже».

Как отметил преподаватель дипломатии Оксфордского университета Дженнифер Кэссиди, сцена является ни чем иным, как «непреднамеренной комедией» и «политической неловкостью».

Отметим, что сейчас Трасс и ее кабинет министров сталкиваются с шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики страны. Его реализация может увеличить размер госдолга, из-за чего меры вызывают опасения у политиков и граждан страны.

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