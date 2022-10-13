Карл III неоднозначно поприветствовал британского премьера Трасс

Король Великобритании Карл III встретил премьер-министра Лиз Трасс на первой еженедельной аудиенции словами: «Опять вы? О Боже». Как сообщает РИА Новости, видео их встречи быстро стало вирусным на фоне новых потрясений на финансовых рынках.

Зайдя в комнату с королем Трасс сделала реверанс и заявила, что рада видеть его снова. В ответ Карл сказал: «Опять вы?». Пока Трасс говорила, что эта встреча для нее большая честь, монарх невнятно произнес слова: «О Боже, Боже».

Как отметил преподаватель дипломатии Оксфордского университета Дженнифер Кэссиди, сцена является ни чем иным, как «непреднамеренной комедией» и «политической неловкостью».