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35 минут назад

Польша с начала года отказала во въезде в страну 3 тыс. россиян

Газета.Ru

Пресс-секретарь пограничной охраны Польши Анна Михальская заявила, что страна с начала года отказала во въезде трем тысячам россиян. Об этом она сообщила Польскому агентству печати.

Польша отказала во въезде в страну 3 тыс. россиян
Фото:  Пресс-секретарь пограничной охраны Польши Анна Михальская заявила, что страна с начала года отказала во въезде трем тысячам россиян. Об этом она сообщила Польскому агентству печати. По ее словам, с начала года в Польшу въехали более 118 тыс. граждан России, выехали 146 тыс. «3 064 гражданам России не позволили въехать в страну в связи с распоряжением МВД», — сказала она. Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал Европейский Союз отменить все туристические визы для россиян из-за риска «потенциально огромной волны» иммиграции». До этого директор японского туроператора «Джапан тревэл консьерж» Юлия Малышенко сообщила, что российские граждане не сталкиваются с проблемами при оформлении индивидуальных туристических виз в Японию. Решение властей Японии об отмене ограничения на въезд для индивидуальных туристов вступило в силу 11 октября. Также в стране перестал действовать запрет на выдачу кратковременных виз, отменено ограничение на суточное число въезжающих в страну. Пресс-секретарь пограничной охраны Польши Анна Михальская заявила, что страна с начала года отказала во въезде трем тысячам россиян. Об этом она сообщила Польскому агентству печати. По ее словам, с начала года в Польшу въехали более 118 тыс. граждан России, выехали 146 тыс. «3 064 гражданам России не позволили въехать в страну в связи с распоряжением МВД», — сказала она. Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал Европейский Союз отменить все туристические визы для россиян из-за риска «потенциально огромной волны» иммиграции». До этого директор японского туроператора «Джапан тревэл консьерж» Юлия Малышенко сообщила, что российские граждане не сталкиваются с проблемами при оформлении индивидуальных туристических виз в Японию. Решение властей Японии об отмене ограничения на въезд для индивидуальных туристов вступило в силу 11 октября. Также в стране перестал действовать запрет на выдачу кратковременных виз, отменено ограничение на суточное число въезжающих в страну.

По ее словам, с начала года в Польшу въехали более 118 тыс. граждан России, выехали 146 тыс.

«3 064 гражданам России не позволили въехать в страну в связи с распоряжением МВД», — сказала она.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал Европейский Союз отменить все туристические визы для россиян из-за риска «потенциально огромной волны» иммиграции».

До этого директор японского туроператора «Джапан тревэл консьерж» Юлия Малышенко сообщила, что российские граждане не сталкиваются с проблемами при оформлении индивидуальных туристических виз в Японию.

Решение властей Японии об отмене ограничения на въезд для индивидуальных туристов вступило в силу 11 октября. Также в стране перестал действовать запрет на выдачу кратковременных виз, отменено ограничение на суточное число въезжающих в страну.

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