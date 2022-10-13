15 европейских стран договорились о создании общей системы ПВО

Европейские государства поддержали инициативу Германии и подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении создать общеевропейскую систему противовоздушной обороны. Об этом заявила сегодня министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, пишет РИА Новости.

29 августа канцлер Германии Олаф Шольц выступил с предложением вместе с европейскими соседями создать новую единую систему противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, она стала бы победой с точки зрения безопасности для всей Европы и оказалась бы дешевле, чем отдельные решения на национальном уровне.

«По инициативе Германии 15 стран подписали протокол о намерении по европейской инициативе Sky Shield: глобальной общеевропейской системе противовоздушной обороны», - рассказала в Twitter министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

По ее словам, подписание странами протокола говорит о стремлении усилить европейскую составляющую в НАТО.