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39 минут назад

Джо Байден рассказал о Стратегии национальной безопасности США

FBM.ru

Американское руководство обнародовало основополагающий для державы документ, где указывается Стратегия нацбезопасности. По сути разговор ведется о шагах, являющихся “дорожной картой” для администрации США касательно принципов ведения внешней и внутренней политики, приоритетных направлений и угроз.

Джо Байден рассказал о Стратегии национальной безопасности США
Фото: FBM.ruFBM.ru

В качестве угроз стратегия называет растущую мощь КНР, а также наличие “имперских амбиций” России. Кроме того в администрации американского главы видят наличие угроз во “внутреннем терроризме”, что попирает демократию США.

Стратегия нацбезопасности изложена на 48 страницах.

А вот Штаты там обозначены как мировая держава, имеющая глобальные интересы, и цели касательно укрепления связей с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе, и на территории Европы.

При упоминании враждебных сил, Вашингтон ориентируется на КНР и РФ, считая что они не стали на путь демократии. О КНР в документе упоминают 55 раз, а вот о РФ – 71.

“Наши глобальные приоритеты” – такой заголовок получила часть стратегии, посвященная вопросу противостояния РФ и КНР.Россия воспринимается как непосредственная угроза “свободному миропорядку”, КНР выступает для американцев противником на долгую перспективу.

Указывается, что есть необходимость в сдерживании РФ, так она опасный игрок, а вот КНР нужно обогнать в конкурентной гонке.Говорится и о поддержке Украины и намерении американцев помогать Киеву.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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