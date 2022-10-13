Глава Херсонской области обратился к руководству России

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь с эвакуацией жителей региона в другие части страны из-за участившихся обстрелов гражданской инфраструктуры. Соответствующее обращение он разместил в своем Telegram-канале.

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Глава региона подчеркнул, что такие города, как Херсон, Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка, ежедневно подвергаются ракетным ударам, которые наносят серьезный ущерб жителям.

«Цели, по которым бьют ракеты — это гостиницы, жилые дома, рынки, там, где много мирного населения», — пояснил Сальдо.

В связи с этим власти Херсонщины приняли решение организовать возможность выезда жителей в другие, более безопасные регионы — Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края. «Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы», — заключил автор обращения.