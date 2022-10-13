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45 минут назад

Карл III неоднозначно поприветствовал британского премьера Трасс на еженедельной аудиенции

Слово и Дело

Нерадостная реакция британского короля Карла III на визит премьер-министра страны Лиз Трасс попала на видео репортеров. Об этом сообщает издание Guardian.

Карл III неоднозначно поприветствовал британского премьера Трасс
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Политик приехала на первую еженедельную аудиенцию с монархом. Однако, судя по кадрам, Карл не рассчитывал на ее визит.

«Снова здесь?», — возмущенно удивился король, разведя руками.

Пока Лиз Трасс говорила, что встреча с королевской особой для нее очень важна, монарх несколько раз тихо повторил «о Боже, Боже». Видеоролик с его реакцией быстро распространился в Сети и стал вирусным на фоне политических и экономических неудач премьер-министра.

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