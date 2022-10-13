Карл III неоднозначно поприветствовал британского премьера Трасс

Политик приехала на первую еженедельную аудиенцию с монархом. Однако, судя по кадрам, Карл не рассчитывал на ее визит.

Пока Лиз Трасс говорила, что встреча с королевской особой для нее очень важна, монарх несколько раз тихо повторил «о Боже, Боже». Видеоролик с его реакцией быстро распространился в Сети и стал вирусным на фоне политических и экономических неудач премьер-министра.