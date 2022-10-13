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1 час назад

Европа заявила о готовности к ядерным угрозам

Lenta.ruиещё 2

Страны Евросоюза (ЕС) ведут постоянную подготовку к любым ситуациям, связанным с угрозой применения ядерного оружия, в том числе касательно обстановки вокруг Украины. О готовности Европы на брифинге заверил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано, сообщает РИА Новости.

Европа заявила о готовности к ядерным угрозам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Глава дипломатии ЕС [ЖозеЖозеп Боррель] повторил позицию ЕС, которая неизменна все последнее время — о том, что последствия будут самыми серьезными в случае возникновения такой ситуации. Это уже много раз говорилось представителями ЕС, НАТОНАТО и другими представителями… Мы, как ЕС и страны-члены, готовимся к любым непредвиденным обстоятельствам», — заявил Стано.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в случае ядерной атаки России по территории Украины ЕС обязательно ответит на это с использованием неядерных вооружений. «Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика», — заявил он.

В мире,Жозеп Боррель,НАТО,ЕС,
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