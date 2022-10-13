Европа заявила о готовности к ядерным угрозам

«Глава дипломатии ЕС [ЖозеЖозеп Боррель] повторил позицию ЕС, которая неизменна все последнее время — о том, что последствия будут самыми серьезными в случае возникновения такой ситуации. Это уже много раз говорилось представителями ЕС, НАТОНАТО и другими представителями… Мы, как ЕС и страны-члены, готовимся к любым непредвиденным обстоятельствам», — заявил Стано.