Илон Маск заработал миллион долларов за день на продаже собственных духов

Американский миллиардер Илон Маск реализовал 10 тысяч флаконов авторского парфюма Burnt Hair («Жженые волосы»), выпущенного под собственным брендом The Boring Company, всего за сутки с начала продаж. Об этом сообщает Page Six.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск похвастался своими достижениями перед фанатами на личной странице в Twitter. Известно, что духи с запахом жженых волос доступны к покупке на сайте марки за 100 долларов (6362 рубля). Журналисты подсчитали, что за день предпринимателю удалось заработать миллион долларов (63,6 миллиона рублей).

«С таким именем, как у меня, попадание в парфюмерный бизнес было неизбежным. Почему я вообще так долго сопротивлялся?» — написал бизнесмен.