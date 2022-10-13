В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Об этом со ссылкой на украинские СМИ и представителей местных властей пишет ТАСС.

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В частности, по данным издания, в Telegram-канале украинского «Зеркала недели» была размещена карта, где эти области были обозначены как территории, на которых действует воздушная тревога.

В свою очередь власти Полтавской и Сумской областей призвали жителей перейти в укрытия, подчеркнув, что существует ракетная опасность.

«Внимание! Воздушная тревога - область! Ракетная опасность!» - написал в своем Telegram-канале глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин.

«Воздушная тревога! Всем в укрытие!», - призвал местных жителей глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.