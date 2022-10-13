Кулеба признал ответственность Киева за взрывы в Крыму и Белгороде

«Крым не является ближайшей оперативной целью. Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что, да, это мы», — заявил Кулеба.

Глава украинского МИД также признался, что Киев готовил контрнаступление на южном направлении в «тесном сотрудничестве с партнерами», в первую очередь, с США и Великобританией.

При этом Кулеба успел пожаловаться, что уже обещанных Вашингтоном и Евросоюзом денег Украине хватит лишь до конца 2022 года — после этого они надеются на поддержку по программе Международного Валютного Фонда (МВФ). Он заявил, что в текущих условиях Киеву требуется 5 млрд долларов в месяц, а потому чем быстрее они закончат боевые действия, тем будет лучше.