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41 минуту назад

Кулеба признал ответственность Киева за взрывы в Крыму и Белгороде

Никита Бородкин

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) признался, что Киев стоит за атаками на территорию Крыма и Белгородской области. Как сообщает ТАСС, россияне разыграли украинского министра, позвонив ему от лица бывшего посла США в РФ Майкла Макфола.

Кулеба признал ответственность Киева за взрывы в Крыму и Белгороде
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Крым не является ближайшей оперативной целью. Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что, да, это мы», — заявил Кулеба.

Глава украинского МИД также признался, что Киев готовил контрнаступление на южном направлении в «тесном сотрудничестве с партнерами», в первую очередь, с США и Великобританией.

При этом Кулеба успел пожаловаться, что уже обещанных Вашингтоном и Евросоюзом денег Украине хватит лишь до конца 2022 года — после этого они надеются на поддержку по программе Международного Валютного Фонда (МВФ). Он заявил, что в текущих условиях Киеву требуется 5 млрд долларов в месяц, а потому чем быстрее они закончат боевые действия, тем будет лучше.

В мире,Дмитрий Кулеба,Алексей Столяров,Майкл Макфол,Владимир Кузнецов,Международный валютный фонд,ЕС,
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