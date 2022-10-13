Боррель назвал "джунглями" окружающий "привилегированную" Европу мир

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал «привилегированную» Европу «садом», окруженным «джунглями», которые способны вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм. Об этом он заявил на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском Брюгге. Его слова приводит РИА «Новости».
«Европа — это сад, мы создали этот сад <…>. Все работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности <…>. Остальной мир — это не совсем сад. Большая часть остального мира — это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад», — сказал дипломат.
Боррель также призвал будущих дипломатов «беречь свой сад» и подчеркнул, что не следует возводить стены вокруг Европы.
«Мы привилегированные люди, мы создали комбинацию этих трех вещей — политическую свободу, экономическую перспективу и социальную сплоченность, — но мы не можем претендовать на выживание в качестве исключения», — резюмировал Боррель.
Накануне Боррель заявил, что атака против Украины ядерным оружием вызовет мощный военный ответ со стороны НАТО, Евросоюза и США. По его мнению, масштаб ответа Запада якобы «приведет к уничтожению российской армии».