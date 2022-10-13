Боррель назвал "джунглями" окружающий "привилегированную" Европу мир

«Европа — это сад, мы создали этот сад <…>. Все работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности <…>. Остальной мир — это не совсем сад. Большая часть остального мира — это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад», — сказал дипломат.