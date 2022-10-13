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56 минут назад

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Алиса Селезнёва

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье, объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Информацию об объявлении воздушной тревоги в Запорожье подтвердил в своем Telegram-канале и член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов.

«На окраинах Запорожья, временно находящегося под контролем режима Зеленского, слышны взрывы», - сообщил он.

Воздушная тревога регулярно объявляется на территории Украины, начиная с 10 октября. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что Украина потеряла уже 50 процентов генерирующих мощностей, и получит «еще более жесткий ответ», если «теракты со стороны киевского режима продолжатся».

Накануне стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Нижнем Тагиле. Был задержан 59-летний выходец с Украины, который планировал взорвать военный комиссариат. В тот же день был задержан гражданин Украины, который собирался устроить теракты, используя два переносных зенитных ракетных комплекса «Игла». Также в спецслужбе заявили о пресечении теракта, который украинские агенты готовили на транспортно-логистическом терминале в Брянске.

В мире,взрывы киев,Владимир Рогов,Вячеслав Володин,ФСБ,Госдума,
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