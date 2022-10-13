Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье, объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Информацию об объявлении воздушной тревоги в Запорожье подтвердил в своем Telegram-канале и член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов.

«На окраинах Запорожья, временно находящегося под контролем режима Зеленского, слышны взрывы», - сообщил он.

Воздушная тревога регулярно объявляется на территории Украины, начиная с 10 октября. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что Украина потеряла уже 50 процентов генерирующих мощностей, и получит «еще более жесткий ответ», если «теракты со стороны киевского режима продолжатся».