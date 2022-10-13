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20 минут назад

В соцсетях высмеяли новый образ Ким Чен Ына

Газета.Ru

Пользователи соцсетей высмеяли новый образ лидера КНДР Ким Чен Ына, пишет Independent. Политик пришел на встречу с северокорейскими военными в белой шляпе и в белом пиджаке.

В соцсетях высмеяли новый образ Ким Чен Ына
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Фотографии с мероприятия были опубликованы в соцсетях и быстро стали вирусными. На кадрах видно, как по-летнему одетый Ким внимательно слушает доклад генералов, смотря при этом куда-то вдаль. Комментаторы, глядя на образ политика, не смогли остаться в стороне.

«Выглядит так, как будто приехал в отпуск», — шутят зрители.

Брюс Клингер, бывший аналитик ЦРУ по Северной Корее, предположил, что таким образом Ким Чен Ын хотел продемонстрировать миру, что он смел и молод. А Майкл Мэдден, специалист международного аналитического центра, и вовсе выразил мысль, что северокорейский лидер в таком виде сошел бы за типичного американца.

«Он был бы одним из тех парней, которым можно встретить в Портленде или в Бруклине, одним из этих хипстеров», — объяснил эксперт.

В мире,Майкл Мэдден,Чен Ким,ЦРУ,
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