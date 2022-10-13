Обзор иноСМИ: противоракетный щит НАТО и первая жертва новой "холодной войны"

«Команда Байдена обеспокоена потолком цен на нефть из России»

Сотрудники администрации Джо Байдена все больше обеспокоены тем, что их план по ограничению цен на российскую нефть может иметь неприятные последствия на фоне неожиданного сокращения добычи альянсом ОПЕК+. Об этом сообщает Bloomberg.

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Решение ввести потолок цен «было сложным с самого начала и стало предметом интенсивных дипломатических переговоров США с европейскими союзниками». По словам источников Bloomberg, знакомых с вопросом, перспективы таких санкций потенциально подорваны решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в день. Однако потолок цен кажется «лучшим среди плохих вариантов» для ограничения притока денег в российский бюджет.

Макрон отказался защищать Украину ядерным оружием

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не будет применять ядерное оружие, если Россия использует его на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Макрон подчеркнул, что ядерная доктрина Франции опирается на «фундаментальные интересы нации». По его словам, эти интересы «четко определены и не были бы затронуты напрямую, если бы например, на Украине произошла баллистическая ядерная атака».

Bloomberg: 15 стран НАТО создадут общий противоракетный щит

Как минимум 15 стран НАТО, включая Великобританию и Нидерланды, поддерживают создание «Европейского противоракетного щита» - проекта, предложенного Германией. Как отмечает Bloomberg, все эти страны уже подписали письмо о намерениях присоединиться к долгосрочному немецкому проекту.

Новая противоракетная система будет состоять из нескольких эшелонов для перехвата различных типов ракет с разных высот. Возможно, она объединит израильские системы ПВО Arrow 3, американские Patriots и немецкие Iris-T.

Популяции диких животных на Земле сократились на 70 процентов

Популяции диких животных на Земле сократились в среднем на 69 процентов менее чем за 50 лет, в то время как люди продолжают вырубать леса, потреблять сверх меры и загрязнять окружающую среду в промышленных масштабах. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Лондонского зоологического общества.

Численность птиц, рыб, земноводных и рептилий «находится в свободном падении» повсюду - от открытого океана до тропических лесов, сократившись более чем на две трети в период с 1970-го по 2018 год. Два года назад показатель сокращения популяций составлял 68 процентов, четыре года назад - 60 процентов. Ученые призывают мировых лидеров сократить выбросы углерода, чтобы ограничить глобальное потепление до уровня ниже 1,5 градуса в этом десятилетии.

«Новая холодная война ударит по Европе»

Взрывы на газопроводах системы «Северный поток» могут символизировать «последний гвоздь в крышку гроба надежд на примирение ЕС и России», пишет Терри Су в своей статье для South China Morning Post. По его мнению, в таком случае последствия для Европы будут ужасны: если речь действительно идет о второй холодной войне, Европа может стать ее первой жертвой, как и во время первой.