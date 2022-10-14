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20 минут назад

Bloomberg: Евросоюз скоро предоставит Украине 5 млрд евро тремя траншами

Газета.Ruиещё 1

Евросоюз может предоставить Украине обещанные 5 млрд евро, входящие в пакет финансовой помощи в размере 9 млрд евро. Об этом сообщает Bloomberg.

Евросоюз предоставит Украине 5 млрд евро
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Речь идет о финансовой поддержке Киева, которая была согласована странами – участницами объединения текущей весной.

Предварительно, в ближайшие дни ЕС выделит Украине 2 млрд евро, а затем еще 2,5 млрд евро во второй половине ноября. Также 500 млн евро планируется выделить украинской столице в декабре.

Как добавили в агентстве, странам Европы не получалось согласовать график выплат на фоне разногласий по проведению операций.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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